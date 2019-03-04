У Вінниці "чаклунка зняла порчу" за 5 млн грн

У Вінниці шахрайка виманила у 38-річної жінки близько 5 млн грн начебто за "зняття порчі".

Обвинувальний акт у справі уродженки Кіровоградської області був затверджений і направлений до Вінницького міського суду, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"51-річна жінка в листопаді 2018 року шахрайським шляхом, під приводом "зняття порчі" з сім'ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-річної вінничанки вартістю майже 5 млн грн", – йдеться в повідомленні.

ТВ Центр

Обвинуваченій інкримінували ч. 4 ст. 190, яка передбачає покарання за шахрайство в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали шахрайку, яка біля Інституту раку виманювала у людей гроші нібито, щоб зняти з них "порчу".

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