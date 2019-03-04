|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Вінниці "чаклунка зняла порчу" за 5 млн грн

Читати матеріал російською

У Вінниці шахрайка виманила у 38-річної жінки близько 5 млн грн начебто за "зняття порчі".

Обвинувальний акт у справі уродженки Кіровоградської області був затверджений і направлений до Вінницького міського суду, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"51-річна жінка в листопаді 2018 року шахрайським шляхом, під приводом "зняття порчі" з сім'ї, заволоділа грошовими коштами та ювелірними прикрасами 38-річної вінничанки вартістю майже 5 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Втирається в довіру й обчищає": у Києві "засікли" шахрайку
У Вінниці "чаклунка зняла порчу" за 5 млн грн

ТВ Центр

Обвинуваченій інкримінували ч. 4 ст. 190, яка передбачає покарання за шахрайство в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали шахрайку, яка біля Інституту раку виманювала у людей гроші нібито, щоб зняти з них "порчу".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаВінниця
Теги
шахраїафера
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
14
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вася Вася
Вася Вася
🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Мелко плавает винницкая колдунья. Всего то за 5 лямов гривен столько проблем с полицией !! Вот )(уйло своих кацапов на полтора триллиона баксов обул, так кацапы ему за это задницу лижут. Что примечательно, так это то, что мозгов ни у пострадавшей винничанки нет, что у кацапья. Так кацапы еще и радуются
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, "мошеннице" грозит до 12-ти лет лишения свободы, а откуда у "жертвы" пять лямов на снятие порчи?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги