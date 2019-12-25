У військовій частині під Одесою по-звірячому побили жінку: Міноборони відреагувало

В Одеській області в одній з військових частин побили жінку-військовослужбовця.

Про це в Facebook повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк, який пообіцяв взяти справу під особистий контроль.

Зараз з робочим візитом в Одесі знаходиться його заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці.

"Тільки що мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній з військових частин в Одеській області ... Справа беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з'ясую всі подробиці", – йдеться в повідомленні.

Також Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

Видання "Думська" пише, що інцидент стався у військовій частині А3438, розташованої в селі Красносілка Ліманоского району, де знаходиться регіональний центр радіоелектронної розвідки. Побитою виявилася Наталія Куліш, яка працювала на кухні.

"Дівчинку, яка працювала на кухні, двічі побили за те, що вона вголос наважилася обуритися тим, що командир частини і його заступник по тилу крадуть і призначають собі премії в 200% від окладу. У перший раз її побили так, що пошкодили хребет. Після цього її в покарання відправили у відрядження до Очакова. Там змушували ремонтувати приміщення, хоча по військової спеціальності вона кухар. Коли приїхала з відрядження, побили ще раз. Після цього вона потрапила в госпіталь. Бійці, які бачили все це, запевняють, що якщо вона після госпіталю повернеться в ча ть, то її зіб'є машина або її вб'ють яким-небудь іншим способом", – йдеться в публікації.

Побили жінку-військову Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові побили офіцера військового комісаріату, який прийшов забрати призовника.

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