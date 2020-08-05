На Донбасі проти України воювали найманці з Італії: Аваков розповів про тюремні терміни

Більше 20-ти громадян Італії брали участь у війні на Донбасі на стороні "Л/ДНР", ще троє – отримали за це тюремні терміни.

Про це 5 серпня повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков за підсумками зустрічі з міністеркою внутрішніх справ Італійської Республіки Лучано Ламорджезе. Захід відбувся в Римі, сказано на офіційному сайті МВС.

Сторони обговорили посилення співпраці між двома країнами, зокрема, в питаннях кіберзагроз, боротьби з транснаціональною злочинністю, нелегальною міграцією.

"Вдячний Республіці Італія за послідовну позицію щодо територіальної цілісності й суверенітету України. Сподіваюся, справедливий вирок отримають й інші учасники терористичних організацій, незалежно від країни перебування", – заявив Аваков.

Зустріч представників МВС України та Італії. mvs.gov.ua

Міністр звернув увагу на неприпустимість діяльності так званих представництв "ДНР" і "ЛНР" на території Італії.

Він зазначив, що вони не мають і не можуть мати жодного офіційного дипломатичного статусу й можуть бути притягнуті до незаконної і терористичної діяльності. Зокрема – до вербування радикальних бойовиків для участі в НЗФ на тимчасово окупованих територіях.

Зустріч представників МВС України й Італії. mvs.gov.ua

Під час зустрічі сторони також домовилися про обмін досвідом між українськими та італійськими правоохоронцями.

Арсен Аваков і Лучано Ламорджезе. mvs.gov.ua

Очільниця МВС Італії. mvs.gov.ua

Арсен Аваков. mvs.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно розвідка Міноборони України зафіксувала перекидання на окупований Донбас із Росії не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки та до 30 вантажівок зі зброєю.