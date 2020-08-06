У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка у справі вагнерівців
Офіційна реакція на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність візиту української генпрокурорки до Мінська з'явиться лише після офіційного запрошення.
Так прокоментували ймовірність участі Ірини Венедіктової у справі щодо затримання російських найманців ПВК Вагнера в Офісі генерального прокурора України, повідомляє УНН.
"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс генпрокурора його ще не отримав", – повідомили у відомстві.
Як писав OBOZREVATEL:
раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком, під час якої обговорили затриманих 29 липня вагнерівців.
Згодом Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України для розбірок із затриманими бойовиками ПВК Вагнера.
Також він зазначив, що не боїться ніяких погроз, й запевнив, що все буде вирішуватися відповідно до законів його країни.
При цьому очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки влада Білорусі не підтвердила згоду на передачу найманців, які воювали на Донбасі.