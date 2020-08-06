У Венедіктової відреагували на запрошення Лукашенка у справі вагнерівців

Вікторія Довгань Розслідування 13:57, 6.08.2020 Оновлено: 14:53, 6.08.2020

Офіційна реакція на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність візиту української генпрокурорки до Мінська з'явиться лише після офіційного запрошення.

Так прокоментували ймовірність участі Ірини Венедіктової у справі щодо затримання російських найманців ПВК Вагнера в Офісі генерального прокурора України, повідомляє УНН.

"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, наразі Офіс генпрокурора його ще не отримав", – повідомили у відомстві.

Як писав OBOZREVATEL:

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