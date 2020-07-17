У Венедиктової промовчали про роль Росії в катастрофі МН17

Сайт Офісу генерального прокурора України нагадав про річницю катастрофи малайзійського Boeing777 рейсу МН17, який був збитий на Донбасі, але промовчав про роль Росії в цьому.

У повідомленні наголошується, що 17 липня у світі відзначають Міжнародний день правосуддя і дату ухвалення Римського статуту, що "стало важливим кроком на шляху подолання безкарності за військові злочини і злочини проти людяності".

"Як показала трагедія рейсу МН17, наслідки збройного конфлікту на території України мають значно більші масштаби, тому роль міжнародного співтовариства є вкрай важливою. Ця трагедія потребує міжнародної правову оцінку та притягнення до відповідальності всіх винних", – підкреслили у Ірини Венедиктової, проте не уточнили, хто саме збив літак.

На сайті уточнюється тільки, що зараз тривають судові слухання в Окружному суді Гааги щодо чотирьох обвинувачених у збитті рейсу МН17.

У повідомленні також сказано, що зараз на розгляді Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду перебуває 14 повідомлень за фактами серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. Йдеться про умисні вбивства, тортури, депортацію чи насильницьке переміщення населення, умисні напади на цивільне населення і цивільні об'єкти.

Скриншот з сайту ОГП

Скриншот з сайту ОГП

Зазначимо, що раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, що Росія практично не співпрацює з Нідердандах по катастрофі рейсу МН 17. Він навів два приклади порушення Росією її зобов'язань в рамках Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оприлюднив заяву щодо шостої річниці катастрофи Boeing777 на Донбасі, однак нічого не згадав про причетність до цього Росії.