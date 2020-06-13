Офіс генпрокурора почав службове розслідування за фактом незаконного втручання в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Як повідомила пресслужба відомства, попередньо, співробітник Офісу генпрокурора здійснив вхід до ЕРДР, щоб перевірити, чи закрили справу стосовно колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

"Закрити це провадження через надання 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів намагалася група осіб. 12 червня 2020 року їх було затримано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою під час спроби передачі хабара", – сказано в повідомленні.

"Наразі встановлюється коло причетних до втручання в ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації, вирішуватиметься питання щодо їх відсторонення від займаних посад та притягнення до відповідальності", – відзначили в Офісі генпрокурора.

Ірина Венедиктова

Як повідомляв OBOZREVATEL: