Підозрюють рецидивіста і молоду матір: всі деталі страшного вбивства дівчат у новорічну ніч

У Києві на Подолі під час новорічних свят жорстоко вбили двох дівчат: Марію Каминіну і Єву Лисенко. Дівчата були кращими подругами, обидві вчилися і працювали. Поліція вже затримала підозрюваних. Одним з них виявився рецидивіст, а другою – 29-річна молода мати.

Детальніше про трагедію – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На Новий рік у квартирі було троє

Як повідомили рідні загиблих дівчат, близько 21 години 2 січня вони вийшли в магазин і не повернулися. Обидві дівчини жили в районі метро "Дорогожичі", на вулиці Берлінського. На новорічну ніч, за повідомленням поліції, одна з дівчині з хлопцем зняли квартиру на вулиці Кирилівській на Подолі. Власниця здала житло до 4 січня.

На місці вбивства дівчат на Подолі в Києві Нацполіція

Коли вона прийшла прибрати квартиру, то виявила тіла двох дівчат на балконі у шафі. Поліція нарахувала на тілах десяток колотих ран.

На сторінці в соцмережі у загиблої Марії Каминіної збереглося відео святкування Нового року – там видно як три людини тримають келихи. Судячи з усього в новорічну ніч в квартирі їх було лише троє.

Марія Каминіна

Також деякі повідомляють, що 2 січня Марія вже була на роботі. А зникла вона з Євою ввечері.

Обидві вчилися і працювали

Марія Анна Каминіна, 19-річна загибла дівчина, останнім часом працювала в IT-компанії, принаймні так зазначено на її сторінці в соцмережах. Марія навчалася на заочному відділенні Білоцерківського аграрного університету, на філологічному відділенні. Восени минулого року вона закінчила вуз.

Марія шукала роботу на сайтах вакансій

В інший час Марія шукала можливість підзаробити. Судячи з сайтів вакансій, дівчина влітку минулого року хотіла стати кур'єром з доставки їжі. Вона писала в резюме, що захоплюється велоспортом, тому доставляти їжу на велосипеді для неї задоволення. Раніше вона працювала баристою, хотіла бути офіціантом.

Марія писала вірші

Марія захоплювалася віршами, дещо писала і публікувала сама. Правда, в останній рік вона писала, що втратила сенс життя, їй не приносить задоволення навіть спорт.

Про 17-річну Єву Лисенко нам розповіла одна зі знайомих сім'ї. "Євочка була ангельською дитиною. Доброю, чуйною, і завжди всім бігла на допомогу. Можливо, на цей раз вона вчинила так само і втратила життя", – сказала нам знайома.

Єва була доброю і чуйною дівчиною

Єва вчилася в коледжі, а у вільний час підробляла – роздавала рекламу.

Рецидивіст і боржник

Підозрювані у вбивстві вже затримані поліцією. Рано вранці 6 січня їх знайшли в Одесі. Це Сергій Ксьондзік 1985 року народження з Волинської області та Єлизавета Бершацька 2000 року народження з Кіровоградської області.

Єлизавета Бершацька

Сергій Ксьондзік Магнолія TV

У поліції повідомляють, що Ксьондзік вже неодноразово судимий. У реєстрі судових рішень є одне судове рішення, в котрому згадується людина з такими самими даними. Він заборгував по кредитній картці ПриватБанку 62 тисячі гривень. У лютому суд постановив стягнути з нього ці гроші.

Також одна зі знайомих загиблих дівчаток повідомила, що підозрюваний – її колишній сусід. Але яким чином він опинився разом з дівчатами – не зрозуміло.

Судячи по сторінках в соцмережах Бершацької (у неї їх декілька, з різними друзями), дівчина виросла в бідній сім'ї в селі Кіровоградської області.

Єлизавета Бершацька в соцмережах має кілька сторінок

У селі Бершацька жила з Сергієм М.

В неї є сестра. А от у стосунках вона була з якимось іншим чоловіком, Сергієм М. І судячи з фото, у неї є маленька дочка. Фото з нею вона підписує "моє сонечко", "моя мася".

Восени минулого року Єлизавета фотографувалася на тлі новобудови в якомусь місті. Там вона сиділа на лавці з валізою, можливо, приїхала на заробітки.

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