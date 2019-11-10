"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент

В Україні бурхливо відреагували на вбивство адвоката Святослава Пархоменка, якого 10 листопада застрелили в лісі на Житомирщині.
Він був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова харків'янина Олександра Лося. Багато користувачів зв'язали смерть юриста саме з цією справою.
"Конфлікт на полюванні... Досить дивна ситуація, знаючи Святослава. І, звичайно, полювання – досить зручна ситуація", – написав у коментарях до Facebook-посту про смерть Пархоменка адвокат Владислав Добош, який також захищає підозрюваних у вбивстві Вороненкова.
Денис Вороненко
Колаж
Він також написав: "Обережність не допоможе, якщо тобою зацікавилися! Питання тільки часу".
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук на сторінці в Facebook також відреагував на те, що трапилося.
"Схоже, замовники вбивства з РФ зачищають свідків і всіх причетних", – вважає він.
"Який жах!" "ФСБ не дрімає", – пишуть у соцмережах коментатори. Один із користувачів зазначив, що у вівторок о 15:00 має відбутися очеденое судове засідання у справі Вороненкова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексдепутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.
Він отримав одну кулю в шию, дві в обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.
У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, у результаті чого помер у лікарні.
Убивцею Вороненкова виявився 28-річний ексбоєць Нацгвардії Павло Паршин, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.
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