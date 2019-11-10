"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент

В Україні бурхливо відреагували на вбивство адвоката Святослава Пархоменка, якого 10 листопада застрелили в лісі на Житомирщині.

Він був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова харків'янина Олександра Лося. Багато користувачів зв'язали смерть юриста саме з цією справою.

"Конфлікт на полюванні... Досить дивна ситуація, знаючи Святослава. І, звичайно, полювання – досить зручна ситуація", – написав у коментарях до Facebook-посту про смерть Пархоменка адвокат Владислав Добош, який також захищає підозрюваних у вбивстві Вороненкова.

Денис Вороненко Колаж

Він також написав: "Обережність не допоможе, якщо тобою зацікавилися! Питання тільки часу".

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук на сторінці в Facebook також відреагував на те, що трапилося.

"Схоже, замовники вбивства з РФ зачищають свідків і всіх причетних", – вважає він.

"Який жах!" "ФСБ не дрімає", – пишуть у соцмережах коментатори. Один із користувачів зазначив, що у вівторок о 15:00 має відбутися очеденое судове засідання у справі Вороненкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексдепутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, у результаті чого помер у лікарні.

Убивцею Вороненкова виявився 28-річний ексбоєць Нацгвардії Павло Паршин, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

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