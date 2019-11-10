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10 листопада • оновлено в 22:57
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"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент

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В Україні бурхливо відреагували на вбивство адвоката Святослава Пархоменка, якого 10 листопада застрелили в лісі на Житомирщині.

Він був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова харків'янина Олександра Лося. Багато користувачів зв'язали смерть юриста саме з цією справою.

"Конфлікт на полюванні... Досить дивна ситуація, знаючи Святослава. І, звичайно, полювання – досить зручна ситуація", – написав у коментарях до Facebook-посту про смерть Пархоменка адвокат Владислав Добош, який також захищає підозрюваних у вбивстві Вороненкова.

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Денис Вороненко

Денис Вороненко

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Він також написав: "Обережність не допоможе, якщо тобою зацікавилися! Питання тільки часу".

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук на сторінці в Facebook також відреагував на те, що трапилося.

"Схоже, замовники вбивства з РФ зачищають свідків і всіх причетних", – вважає він.

"Який жах!" "ФСБ не дрімає", – пишуть у соцмережах коментатори. Один із користувачів зазначив, що у вівторок о 15:00 має відбутися очеденое судове засідання у справі Вороненкова.

"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент
"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент
"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент
"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент
"ФСБ не дрімає!" У вбивстві адвоката у справі Воронекова помітили дивиний момент

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Кримінал Вбивство Дениса Вороненкова
Місце
Україна Житомир
Тег
вбивство
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