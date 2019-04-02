''У вас є шість годин'': The Hill опублікувало компромат на Байдена, який шантажував Україну

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Шокін займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником який був син Байдена — Хантер. Про це написав американський журналіст Джон Соломон в статті для The Hill.

"Я сказав: "Ви не отримаєте мільярд". Я подивився на них і сказав: "Я їду через шість годин. Якщо прокурора не звільняють, то ви не отримуєте грошей", — наводиться у матеріалі цитата самого Байдена зі спогадом про ультиматум президенту України Петру Порошенку.

Після жорсткої заяви американського політика українській владі дійсно довелося звільнити Шокіна. Однак, як пише Соломон, українські чиновники розповіли йому, що цим випадком шантаж Байдена не обмежився. І екс-віце-президент США продовжував свій тиск на український політикум протягом декількох місяців, в період з кінця 2015 до початку 2016 року.

Джо Байден "Капітал"

Офіційним приводом для звільнення Шокіна став нібито недостатній рівень боротьби з корупцією в країні. Насправді це сталося через широкомасштабну корупційну перевірку газової фірми Burisma Holdings, підконтрольної Байдену-молодшому.

"Банківські записи в США показують, що американська фірма Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, отримувала регулярні перекази на один зі своїх рахунків — зазвичай більш $166 тис. на місяць — від Burisma з весни 2014 по осінь 2015 року. У період, коли віце-президент Байден був головним американським чиновником, який займався Україною та її напруженими відносинами з Росією", — йдеться у статті.

За інформацією Соломона, напередодні свого звільнення Шокін повідомив йому, що напрацював конкретні плани з розслідування корупційних махінацій, в яких замішаний син Джо Байдена.

Після цього три найбільш резонансні справи щодо Burisma були передані Національному антикорупційному бюро України, яке має тісні зв'язки з посольством США в Україні. Відомство поступово "зам'яло" їх.

Однак Юрій Луценко, який очолив ГПУ після Шокіна, відновив скандальне розслідування "чорного" бізнесу Байдена в Україні.

Віктор Шокін AFP

"Луценко заявив, що деякі відомості, які він знає у справі Burisma, можуть зацікавити владу США, і він хотів би представити цю інформацію новому генеральному прокурору США Вільям Барру, особливо про втручання віце-президента", — пише Соломон.

Він додав, що відновлення розслідування щодо махінацій Байдена підтвердив і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Єдина проблема — це те, що НАБУ зволікає зі збором доказів.

Підсумовуючи, Соломон зазначив у своїй статті, що в цілому з квітня 2014 по жовтень 2015 року через рахунки української Burisma компанії Хантера Байдена отримали понад $3 мільйони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну екс-міністру охорони природи Миколі Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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