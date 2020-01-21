Увірвався в квартиру і схопив за горло: на Рівненщині напали на активістку

У місті Вараш Рівненської області невідомий увірвався в квартиру активістки Ольги Кравчук, яка протестувала проти корупції в місцевій лікарні, і погрожував їй розправою.

Про це потерпіла розповіла виданню ZMINA. Свідком того, що відбувалося, стала 2-річна дитина жінки.

За словами Кравчук, напад трапився 18 січня, коли вона поверталася додому. "В суботу я йшла від свекрухи зі своєю дворічною дитиною. Коли закривала двері квартири, ззаду на мене напав невідомий, різко відкрив двері і взяв за горло. Він кричав: "У тебе година, щоб видалити групу в Viber – інакше я повернуся!" Моя дитина почала плакати, і він пішов", – поділилася активістка.

У Вараш напали на активістку Кравчук ZMINA

Жінка розповіла, що стало причиною нападу. Рік тому вона зіткнулася з корупцією і непрофесійним ставленням в лікарні Вараша. Після цього вона створила згадану групу в Viber, де обговорювала ці проблеми з небайдужими жителями міста, місцевими депутатами і надавала документи.

Так, за словами активістки, в лікарні від пацієнтів вимагали купувати бинти, шприци, засоби для миття туалету, вимагали гроші за надання послуг, які повинні бути безкоштовними.

Кравчук скаржилася на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я і домоглася створення робочої групи за розпорядженням міського голови Вараша, яка виявила в лікарні серйозні порушення.

Після нападу жінка звернулася в поліцію. Також Кравчук додала, що під впливом погроз і нападу вона видалила чат і готова припинити вести антикорупційну діяльність, тому що боїться за дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі з ножем напали на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову, в результаті чого вона потрапила в реанімацію.

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