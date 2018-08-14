"У твоїх дітей не буде мами": спливли деталі скандальної ДТП із мажором у Рівному

Син колишнього керівника рівненської обласної ініціативної групи Громадського руху "Український вибір" Михайла Бузинарського, Андрій відразу після скандальної ДТП погрожував журналістці Інні Білецькій розправою.

Про деталі інциденту, який стався вранці 11 серпня у Рівному, пише видання "Четверта влада". Чоловік спровокував аварію, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора і врізавшись у зустрічний автомобіль. Момент аварії був знятий камерою відеореєстратора одного зі свідків.

Білецька намагалася взяти коментар у Андрія Бузинарського. Однак, за її словами, спершу він облаяв її разом з іншою журналісткою.

"Я намагалася взяти в нього коментар ще раз, але не викладала відео цієї нецензурної лайки, лише ту частину - без лайки. Це були погрози, він обіцяв мене вбити, обіцяв, що заплатить гроші хлопцям, які вживають алкоголь і наркотики, і що в моїх дітей не буде мами", - розповіла вона.

Зазначається, що чоловік двічі вдарив ногами по телефону журналістки, коли та знімала його на відео.

"- Ти думаєш, що ти будеш все життя їздити і тобі нічого не буде?

- Нє, я не думаю, я думаю, що тобі башку сьогодні поламають і ти будеш до завтра як мінімум трупом. У тебе діти є?

- Чого ти мене питаєш про моїх дітей?

- Бо не буде в них мами", - наводить видання діалог між Бузинарським-молодшим і Білецькою.

Зазначається, що в результаті ДТП водій і пасажирка іншого автомобіля отримали травми. У Бузинарського виявили 2,14 проміле алкоголю в крові. При нормі у 0,2 проміле.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 345-1 загроза життю журналіста. Після допиту Бузинарського відпустили.

Як з'ясувалося, на момент ДТП він мав перебувати під домашнім арештом. Такий запобіжний захід йому обрав суд за зберігання великої партії метамфетаміну.

У поліції також розповіли, що знайшли свідків, які бачили Андрія вночі в декількох розважальних закладах міста.

Журналісти намагалися зв'язатися з Бузинарським-молодшим. Однак поліції він повідомив, що телефону у нього зараз немає і не надав жодних контактних даних. При цьому напередодні Білецька зробила фото Бузинарського, який ішов центром міста. В руках він тримав річ, схожу на телефон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Рівним трапилася страшна ДТП з вантажівкою.