У ЦПК Шабуніна немає підстав для оскарження вже закритої справи "Роттердам+", – адвокатка

У громадській організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) немає процесуальних підстав для подання заяви про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити справу "Роттердам+" за відсутністю в ньому складу злочину.

Про це після засідання Вищого антикорупційного суду 25 вересня повідомила адвокатка сторони захисту Наталія Дригваль.

"Для нас дуже сумнівною є заява ЦПК, оскільки з єдиного реєстру досудових розслідувань, з яким ми були ознайомлені, ми не бачили, що ці особи є заявниками, а відповідно, через положення КПК мають право оскаржити подібне рішення", – повідомила адвокат.

За її словами, суд витребував документи, які мають підтвердити наявність у цій громадській організації прав оскаржити рішення САП.

Адвокатка нагадала, що 24 вересня Вищий антикорупційний суд вже виніс рішення за аналогічною заявою ексдепутата Віктора Чумака, який також намагався оскаржити постанову САП про закриття справи "Роттердам+".

Цим рішенням суд визнав, що прокурор діяв у повній відповідності із законом і ухвалив обґрунтоване рішення.

Будь-яке інше рішення суду з цієї справи, на думку адвоката, порушуватиме принцип правової визначеності, який є основним принципом будь-якої правової держави.

"Якщо раніше суддя Широка розглянула цю постанову прокурора про закриття справи і винесла своє рішення, надавши оцінку всім аргументам і безпосередньо самій постанові, то, звичайно, ж можливість повторного розгляду і тим більше навіть теоретичне винесення іншого протилежного рішення можуть стати безпрецедентною практикою грубого порушення принципів правової визначеності та верховенства закону", – додала адвокатка.