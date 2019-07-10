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У центрі Сум жінка влаштувала криваву стрілянину: фото і відео

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У центрі Сум в середу, 10 липня, відбулася стрілянина, в результаті якої отримали поранення двоє людей.

Як передає 0542.ua з посиланням на співробітників правоохоронних органів, НП сталася близько 13:35 на провулку Терезова.

Попередньо, стрілянину влаштувала жінка. Вона поранила в руку чоловіка і його 15-річну дочку, яка у важкому стані разом з батьком була госпіталізована в лікарню.

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На місці стрілянини працює слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

Стрілянина в Сумах

Стрілянина в Сумах

0542.ua

Стрілянина в Сумах

Стрілянина в Сумах

0542.ua

Стрілянина в Сумах

Стрілянина в Сумах

0542.ua

Стрілянина в Сумах

Стрілянина в Сумах

0542.ua

Стрілянина в Сумах

Стрілянина в Сумах

0542.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в ніч на 8 липня в ресторані Capri чоловік влаштував стрілянину і поранив дівчину-бармена в плече. Приводом для нападу стала відмова охорони пропускати його.

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Україна Суми
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