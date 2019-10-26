У центрі Одеси іноземці влаштували різанину: є загиблі і поранені

У центрі Одеси сталася різанина, в результаті якої загинули двоє людей.

Як передає Думська з посиланням на поліцію, бійка розв'язалася в ніч з 24 на 25 жовтня на Грецькій площі, біля ярмарки. Її влаштували дві групи молодих людей - четверо іноземних студентів і троє громадян України.

За інформацією правоохоронців, іноземці почали конфлікт з трьома одеситами, які після вечірки поверталися додому. Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої один з чоловіків застосував ніж.

"Розмахуючи ножем, він навіть не помітив, як завдав поранення не тільки одеситам, а й своєму землякові", - розповіли в поліції.

Один з потерпілих, громадянин України 1991 року народження, помер на місці від удару ножем в серце.

Ще трьох чоловіків госпіталізували в Єврейську лікарню з ножовими пораненнями грудної клітини та черевної порожнини. Там один з них, 21-річний іноземець, помер. Ще один, українець, знаходиться у важкому стані.

Трьох іноземців, які, як вважає поліція, спровокували бійку (і вони ж були озброєні), затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 ст. 15, частини 1 ст. 115, частиною 2 ст. 115 і частини 4 ст. 296 КК України (замах на умисне вбивство, умисне вбивство двох і більше осіб, а також хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням холодної зброї).

підозрюваний

підозрюваний

підозрюваний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою в місті Роздільна відбулося звіряче вбивство - рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім'ї.

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