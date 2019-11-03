У центрі Львова переляканий кінь тяжко травмував дитину

У Львові, 2 листопада, кінь злякався вибухів петард та понісся через пішохідну частину з прогулянковою каретою, знісши лавку, на якій сиділа 15-річна дівчинка.

За даними видання ZAXID.NET з посиланням на прессекретаря патрульної поліції Катерину Рибій, в результаті НП постраждали дві особи (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Інцидент з конем трапився ввечері, близько 18:30. У 15-річної дівчини медики констатували відкритий перелом ноги, постраждалу госпіталізували. Ким був другий поранений – точно невідомо. Імовірно, їм виявився фірман карети.

Кінь зніс лавку у Львові facebook / igor.zinkevych

На місце події викликали ветеринара, який повинен був оглянути коня, і представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Частину лавки довелося розрізати, щоб дістати тварину.

За даними журналістів, карета належить "Каретному двору", власницею якого є львів'янка Валентина Банас. Вона відмовилася від коментарів. Пізніше пораненого коня забрали з місця НП.

Карета, яку тягнув кінь у Львові facebook / igor.zinkevych

НП з конем у Львові facebook / igor.zinkevych

Рятувальники розрізали частину лавки, щоб дістати коня facebook / igor.zinkevych

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Рівненській області троє дітей постраждали від вибуху петарди, яку кинули в каналізаційний люк.

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