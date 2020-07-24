У центрі Львова місцеві хлопці влаштували масову бійку з іноземцями через дівчат

У п'ятницю, 24 липня, у центрі Львова, на площі Ринок, виникла бійка між компаніями місцевих жителів та іноземців.

Як повідомили в групі "Гаряча лінія міста", інцидент трапився близько 5:00 ранку. Розбороняти сторони конфлікту приїхали чотири екіпажі поліціянтів.

Внаслідок сутички один з учасників отримав струс мозку, іншому – вибили зуб.

У патрульній поліції Львова повідомили ZAXID.NET, що конфлікт почався через те, що троє іноземців віком 28-35 років, почали чіплятися до дівчат, які в цей час сиділи на лавці на площі. За них заступилися троє місцевих жителів, яким 23-25 років. Між чоловіками зав'язалася бійка.

Унаслідок інциденту сімох учасників конфлікту доправили у відділ поліції для з'ясування обставин. Їх особи встановлено. Зараз поліціянти з'ясовують обставини події та вирішують її правову кваліфікацію.

У поліції не розголошують, іноземці якої країни були учасниками бійки, але, за даними видання, з львів'янами побилися громадяни Вірменії, які приїхали погостювати до Львова до своєї родички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві два угруповання, пов'язані з газовим бізнесом, агроринком і торгівлею сільськогосподарською технікою, влаштували масову бійку зі стріляниною.