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У центрі Києва викрили підпільне казино: опубліковано відео

1.2т Читати матеріал російською

Правоохоронні органи припинили діяльність підпільного казино у торговому центрі "Олімпійський", який розташований у центрі Києва.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки організували нелегальний гральний заклад з різним рівнем "доступу". Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Для рядових гравців працювали 113 ігрових автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити в замаскований віп-зал, щоб виконувати всі умови конспірації.

Правоохоронці більше години заходили в приміщення, де розташовувалося 17 ігрових столів і шість рулеток.

ТРЦ "Олімпійський"

ТРЦ "Олімпійський"

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Під час проведення санкціонованих слідчих дій, було вилучено носії інформації, "чорну бухгалтерію", які підтверджують здійснення протиправної діяльності. Також опитано більше десяти чоловік, які підтвердили участь у функціонуванні підпільного закладу.

Новини
В Україні легалізовують казино: але це вже не точно

За інформацією СБУ, незаконне казино працювало за сприяння працівників правоохоронних органів.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює генеральна інспекція Генпрокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського раптово заявили про конфлікт інтересів з приводу легалізації казино в Україні. Ринок повинен буде ділитися на два сектори.

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Місце
Україна Київ
Тег
Служба безпеки України
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