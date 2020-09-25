У центрі Харкова грабіжник підстрелив жінку і викрав її авто. Фото і відео

У п'ятницю, 25 вересня, у центрі Харкова невідомий серед білого дня підстрелив жінку, забрав у неї гроші і викрав авто.

Як повідомляє місцеве видання NewsRoom, інцидент стався на проспекті Науки, 38. Перехожі почули щонайменше один постріл біля припаркованого автомобіля BMW X5 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Був один чоловік, він забрав у неї сумку з грошима. Чоловік вийшов з машини, щоб допомогти дружині, а грабіжник сів на водійське сидіння і поїхав", – розповіла свідок.

Правоохоронці ввели в місті план "Сирена". Через деякий час машину знайшли неподалік, на вулиці Мінській.

"Розшукується великий чоловік у білій майці і синіх джинсах. Пересувається пішки", – повідомляють Telegram-канали з посиланням на поліцію.

Постраждала перебуває в лікарні з раною руки. З'ясувалося, що це харківська підприємиця Тетяна Брауде.

37-річна харків'янка в різний час володіла кафе Blincher на вулиці Ярослава Мудрого (зараз заклад закрито) і баром Beatnik.

Наразі жінка володіє точками з продажу кукурудзи в парку Горького. Викрадений автомобіль BMW X5 2015 року зареєстровано на потерпілу.

Місце стрільби і пограбування в Харкові newsroom.kh.ua

Через деякий час машину знайшли неподалік Telegram "ХС | Харьков"

Постраждала – підприємиця Тетяна Брауде newsroom.kh.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня близько 13:30 в Запоріжжі біля розважального комплексу на вулиці Нижньодніпровській сталася стрілянина, є поранені.