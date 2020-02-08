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9 лютого • оновлено в 03:07
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"Рвалася на фронт, мама – в психлікарні!" З'явилися шокуючі дані про дівчину, яка розстріляла інструктора в тирі в Полтаві

43.7т
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Дівчина, яка в Полтаві застрелила інструктора тиру, прийшла туди після сварки зі своїм хлопцем.

За словами бойфренда із 18-річною мешканкою Дніпра він познайомився через інтернет. Про це повідомляється на порталі "Полтавщина" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Хлопець охарактеризував дівчину як емоційну. Вона, як розповів він, неодноразово виявляла бажання "когось убити", хотіла поїхати в зону ООС, однак у військкоматі відмовилися її взяти на службу.

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У тирі Полтави дівчина вбила інструктора

У тирі Полтави дівчина вбила інструктора

Колаж

8 лютого суд взяв підозрювану під варту терміном на 60 діб. Стало відомо, що затримана – Вероніка Моторіна, яка в 2018 році потрапляла в розшук. На засіданні вона заявила, що нібито не хотіла, щоб чоловік помер.

Вероніка Моторіна

Вероніка Моторіна

Громадське: UA

Є інформація, що її мати лікується в психіатричній лікарні за межами Полтавської області.

Між парою часто виникали конфлікти на ґрунті ревнощів. Напередодні дівчина приревнувала хлопця до жінки-слідчої, яка займалася розслідуванням за його заявою про крадіжку машинки для татуювання. Після сварки дівчина пішла знімати стрес у тир "Об'єкт 7,62", куди протягом півтора місяця, поки жила в Полтаві, часто навідувалася.

У 64-річного інструктора Ігоря Смолянинова вона випустила дві кулі з пістолета Марголіна. Інший інструктор, який знаходився поруч, намагався зупинити розлючену відвідувачку. Під час боротьби та встигла вистрілити втретє, але у другого інструктора не влучила.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

pl.npu.gov.ua

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Дівчина-стрілок спробувала сховатися, проте була затримана поліцією. За словами правоохоронців, вона виглядала дуже спокійною і заявила, що не мала наміру нікого вбивати.

Фото з місця злочину

Фото з місця злочину

poltava.to

Дані підтвердили в поліції. "Дівчина з Дніпра в Полтаву приїхала до хлопця, з яким познайомилася через інтернет. Жила в Полтаві з ним півтора місяці, потім вони посварилися. Пішла в тир постріляти. Кілька разів повправлялась, а потім почала стріляти в інструктора. Хотіла поранити і другого інструктора, але її змогли зупинити і відібрали зброю", – розповів начальник відділу поліції Сергій Бейгул.

До Єдиного реєстру внесли відомості за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтаві чоловік вистрілив охоронцеві в голову через зауваження про туалет.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Полтава
Теги
фотографии видео Національна поліція України стрілянина вбивство
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Пети Moщи
Пети Moщи
Настоящая ykpaнзre naтpиoтka, поеду в ooc yбивaть, не взяли, настроение плохое, пойду кого-нибудь убью
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
наградить сугсом!дать кватэру у Ху.яве,и отправит на работу в ООН!
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ttt ta
ttt ta
А могла бы стать вытираном АТО, грабить и убивать людей безнаказанно. Но не взяли. Испугались побратима
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
ttt ta, посеструхи .
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