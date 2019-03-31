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У Тимошенко заявили про провокацію влади: текст заяви

4.2тЧитати матеріал російською

У неділю, 31 березня, поліція Донеччини за анонімним дзвінком виявила покинутий автомобіль на єврономерах, у салоні якого було знайдено 563 виборчих бюлетені із позначками навпроти кандидата Тимошенко Юлії Володимирівни, передає прес-служба партії "Батьківщина".

Приводимо повний текст звернення "Батьківщини":

"Зрозуміло, що це є черговою провокацією штабу чинної влади. Усвідомлюючи неминучу поразку, її технологи та підконтрольні силовики, вочевидь, кидають усі сили на дискредитацію фаворитки виборчих перегонів.

У Тимошенко заявили про провокацію влади: текст заяви

Партія "Батьківщина" ніколи не вдавалася до брудних технологій та завжди сумлінно дотримувалася закону про вибори.

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"Весна переможе!" Тимошенко проголосувала на виборах

Чесною буде і нинішня перемога її кандидата, яку зафіксує офіційний підрахунок бюлетенів із мокрими печатками.

Весна переможе!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко розповіла про мотиви свого президентства.

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Особа
Юлія Тимошенко
Тег
ВО Батьківщина

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