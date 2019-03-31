У Тимошенко заявили про провокацію влади: текст заяви

У неділю, 31 березня, поліція Донеччини за анонімним дзвінком виявила покинутий автомобіль на єврономерах, у салоні якого було знайдено 563 виборчих бюлетені із позначками навпроти кандидата Тимошенко Юлії Володимирівни, передає прес-служба партії "Батьківщина".

Приводимо повний текст звернення "Батьківщини":

"Зрозуміло, що це є черговою провокацією штабу чинної влади. Усвідомлюючи неминучу поразку, її технологи та підконтрольні силовики, вочевидь, кидають усі сили на дискредитацію фаворитки виборчих перегонів.

Партія "Батьківщина" ніколи не вдавалася до брудних технологій та завжди сумлінно дотримувалася закону про вибори.

Чесною буде і нинішня перемога її кандидата, яку зафіксує офіційний підрахунок бюлетенів із мокрими печатками.

Весна переможе!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко розповіла про мотиви свого президентства.

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