У терористів "ЛНР" вибухнув міномет: багато загиблих й поранених

На тимчасово окупованій території Луганської області троє терористів загинули, ще двоє отримали поранення в результаті розриву власного міномета.

Загиблі були співробітниками так званої патрульної служби "МВС ЛНР", повідомляє пресцентр штабу ООС. Відзначається, що подія трапилася в районі населеного пункту Жолобок.

"Інцидент відбувся в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України. Внаслідок грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм здійснив подвійне заряджання, у наслідок чого відбувся розрив міномету та загибель і травмування бойовиків", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські терористи "Л/ДНР" зазнали втрат в кількості шести чоловік убитими і трьох поранених. Четверо окупантів загинули в результаті підриву боєкомплекту в одному з бліндажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у червні 2020 року російські терористи "Л/ДНР" на Донбасі зазнали великих втрат живої сили і техніки. Так, мова йде про 42 людей убитими, 58 – пораненими.