У Тернополі студентка-іноземка випила отрути після провалу іспиту: деталі загадкової смерті

Студентка-іноземка з Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського Бадмус Ололаде Рафіат позбавила себе життя, випивши отрути. Ймовірно, шестикурсниця зробила це через те, що втретє не склала іспит і її могли відрахувати.

Саме такою є версія загибелі дівчини. Вона залишила записку, написало видання "20 хвилин. Тернопіль" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Бадмус родом із Гани, їй 24 роки, в Асоціації студентів Нігерії університету вона була відповідальною за соціальний напрямок.

Видання із посиланням на власні джерела уточнило, що дівчина втретє на склала іспит із одного з предметів. Через це її могли відрахувати з ВНЗ.

У Тернополі студентка-іноземка випила отрути після провалу іспиту 20 хвилин. Тернопіль

За інформацією видання, під постом у мережі з висловленим співчуттям, яке опублікував на своїй сторінці викладач навчального закладу, десятки коментарів від іноземців, які знали загиблу. Деякі люди звинувачували його та погрожували.

Видання не опублікувало ініціали та точну посаду чоловіка, аби не наражати його на більшу небезпеку. Втім, журналісти зауважили, що освітянин запевнив у неправдивості звинувачень. За його словами, деяка інформація не може бути розголошена. Він сказав, що поки невідомо, де саме поховають студентку, ймовірно, це відбудеться на Тернопільщині.

Так, тіло загиблої на вулиці Тролейбусній виявив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Проте врятувати її не вдалося.

За словами правоохоронців, у день трагедії студентка прийшла до подруг схвильована через проблеми у виші. Вона не знала, як про це повідомити батькам. Одна з версій – загибла вжила невідому отруту. Остаточна причина буде відома після розтину. Цей факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ.

Як написало видання Terminovo, 17 січня сотні іноземних студентів зібралися в актовій залі Тернопільського медичного університету ім. І.Горбачевського, протестуючи після загибелі студентки. Зокрема, вони добивалися послаблення умов навчання у ВНЗ.

У Тернополі студенти влаштували протести після загибелі іноземки, яка не склала іспит Terminovo

У Тернополі студенти влаштували протести після загибелі іноземки, яка не склала іспит Terminovo

У Тернополі студенти влаштували протести після загибелі іноземки, яка не склала іспит Terminovo

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