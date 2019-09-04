Під Тернополем ректору підкинули у двір вибухівку: подробиці

Вранці 4 вересня по вулиці Тернопільській в селі Петриків (біля Тернополя) у дворі будинку ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого прогримів вибух.

Як повідомила преcc-секретар Нацполіціі Ярослава Тракало, в результаті НП він і його дружина отримали травми, пише видання "20 хвилин".

"У дворі, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого поранення отримав господар і його дружина. Постраждалі доставлені в реанімаційне відділення лікарні з діагнозом вибухова політравма", - зазначила вона.

Ректору ТНЕУ підкинули вибухівку 20 хвилин

Ректору ТНЕУ підкинули вибухівку 20 хвилин

Ректору ТНЕУ підкинули вибухівку 20 хвилин

Ректору ТНЕУ підкинули вибухівку 20 хвилин

За словами очевидців, невідомі підкинули пакет з невідомим вмістом, Крисоватий підняв його, і пакет вибухнув в руках.

Сусіди розповіли, що ректору відірвало кисть, його дружина була закривавлена, її забрала швидка без свідомості.

Також недалеко від місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 (замах на злочин) частини 1 статті 115 (умисне вбивство) КК. Тривають слідчо-оперативні дії.

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