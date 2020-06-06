У Тернополі поліцейські ногами побили чоловіка, який їх викликав. Копам оголошено підозру

У Тернополі оголосили підозру трьом поліцейським, які без будь-яких підстав наділи на чоловіка наручники, а потім жорстоко побили його ногами і руками.

Подія трапилася, коли правоохоронці приїхали на виклик в один з ресторанів міста. Копи мали перевірити повідомлення про побиття чоловіка, передає пресслужба прокуратури Тернопільської області.

У Тернополі поліцейські ногами побили чоловіка, який їх викликав Страна

Потерпілому заподіяли тілесні ушкодження. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно поліцейських . Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив з трибуни Верховної Ради. Він прозвітував про скандал зі зґвалтуванням в Кагарлику, в якому підозрюють поліцейських, про перестрілку в Броварах і вбивство Кирила Тлявова.