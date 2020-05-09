У вбивстві студента одного з вищих навчальних закладів Тернополя підозрюють 17-річну жительку області.

Тіло 24-річного хлопця виявили медики за місцем його проживання 9 травня близько четвертої години ранку. На тілі загиблого було ножове поранення, повідомили на сайті Національної поліції Тернопільській області.

Убитий виявився жителем Демократичної Республіки Конго.

У Тернополі неповнолітню підозрюють у вбивстві студента antikor.com.ua

Правоохоронці опитали сусідів, можливих очевидців і свідків, а також вилучили записи з камер відеоспостереження. Таким чином оперативно встановили особу підозрюваної.

Нею виявилася 17-річна жителька одного з сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після скоєння вбивства.

Дівчина вбила хлопця і втекла tp.npu.gov.ua

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК – умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Маріуполі Донецької області ввечері 7 травня в міському туалеті виявили тіло молодої жінки.

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