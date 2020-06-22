У Тернополі маршрутка переїхала пасажирку, яка випала з салону

Розслідування 15:29, 22.06.2020 Оновлено: 16:08, 22.06.2020

У суботу, 20 червня, в Тернополі водій маршрутного автобуса, від'їжджаючи від зупинки, наїхав на жінку, яка випала з отвору незакритої двері.

Як повідомив Погляд, подія трапилася на вул. Острозького біля зупинки громадського транспорту "Міська поліклініка №1" близько 15:00. Водій не переконався, що в проході немає пасажирів, а двері закриті, і почав рух.

36-річну жительку села В. Бірки Тернопільського району госпіталізували в Тернопільську міську лікарню швидкої медичної допомоги з травмами середнього ступеня тяжкості.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі маршрутка переїхала жінку. Водій здавав назад і не помітив пішохода, який йшов позаду.

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