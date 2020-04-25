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25 квітня • оновлено в 15:56
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У Тернополі чоловік на обсервації наклав на себе руки: залишилася дружина та 4 дітей

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У Тернополі чоловік, який знаходився на обсервації в лікарні через епідемію COVID-19, наклав на себе руки.

Про це в Facebook повідомляє Тернопільська міська штаб по боротьбі з коронавірусом. Встановлено, що загиблий 14 квітня повернувся з Польщі, де практично проживав останні два роки.

"20 квітня потрапив на обсервацію в міську лікарню №3. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, три рази в день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття. Увечері, 24 квітня, чоловік зачинився в палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людини без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

Чоловік на обсервації наклав на себе руки

Чоловік на обсервації наклав на себе руки

Відомо, що загиблому було 39 років. У нього залишилася дружина та четверо дітей. Однак ніхто до нього в лікарню не приходив. У палаті чоловік знаходився один, у нього був окремий санвузол і балкон.

Поліція почала розслідування, щоб встановити причину суїциду.

Нагадаємо, що станом на 25 квітня в Тернопільській області зафіксовано 565 випадків зараження COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернополі на свято Великоня від COVID-19 померла 43-річна українка.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Теги
самогубство поліція
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