Дитина кричала, люди не реагували: у Тернополі повідомили про зухвале викрадення хлопчика

У Тернополі невідомий нібито намагався викрасти дитину, проте затягнути хлопчика в своє авто йому не вдалося.

Про спробу викрадення на сторінці у Facebook повідомила випадкова очевидиця Любов Бурак. Вона уточнила, що чоловік на білому "Форді" нібито намагався викрасти хлопчика, якому було близько 7 років на вигляд.

Інцидент жінка побачила біля зупинки "Духовний центр", коли поверталася з лікарні. Вона заявила, що дитина кричала, а люди, які були поблизу, не реагували на це.

"Уже ставлю ногу на зебру, коли чую крик. Дитячий. Обертаюся і бачу, як дебелий мужик тягне хлопчика до авто. Хлопчик чинить опір з усіх сил і надривно кричить. На тротуарі валяється самокат. Навколо є люди. На зупинці теж стоять люди. Ніхто не реагує. Мабуть, сліпо-глухі. Не знаю", – написала Бурак.

Жінка вирішила заступитися за дитину. "Мужик дивиться на мене агресивними очима, хлопчик кричить: "Допоможіть!" "Пішла на... Вб'ю!" – шипить мужик і пробує запхати дитину в авто. Ну, нічого. Підбиваю знизу чарівним копнем мужику колінну чашечку, він згинається, хапається за коліно і випускає руку хлопчика. Дитина біжить світ за очі, забувши про самокат", – розповіла Бурак.

Далі, за її словами, невідомий кинувся до неї, однак вона збила його підніжкою. Чоловік встав, вилаявся та швидко поїхав.

"Поліцію викликати в таких ситуаціях безглуздо. Хіба, щоб самоката їм здати. Номер на авто був заляпаний брудом, тільки й того, що авто – білий "Форд". Я в автомобілях не розбираюся. Нічого не запам'ятала, крім шраму на коліні мужика", – додала Бурак.

За словами жінки, згодом її покликала мама хлопчика, розповівши, що сиділа з друзями в кафе, коли трапився інцидент.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше на вулиці Шептицького в Тернополі намагалися викрасти дитину. Схопити маленьку дівчинку спробували прямо на очах у матері.