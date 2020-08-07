У Telegram виявили бот, який поширює особисті дані військових ЗСУ

Офіс омбудсмена України в липні виявив Telegram -бот, який поширює персональні дані українських військовослужбовців.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook. Інформація була передана правоохоронним органам.

Зазначається, що в месенджері поширювався файл з персональними даними 6 907 військових (прізвище, ім'я та по батькові, номера військових частин, ствердними датами самовільного відходу з військових частин).

Інформація була передана Службі безпеки і Національної поліції. 6 серпня головне Солом'янське управління ГУ НПУ в Києві відкрило кримінальну виробництво за частиною 1 статті 182 (порушення недоторканності приватного життя) КК.

Facebook Офісу омбудсмена України

Facebook Офісу омбудсмена України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Telegram-бот зливав персональні дані мільйонів українців.