У мережі з'явилося відео, на якому російський прапор нібито висить на прикордонному стовпі в Сумській області. Правоохоронці з'ясовують, чиїх рук це справа.

Відео з прапором опублікував на своїй Facebook-сторінці Іван Шепотько. Він стверджує, що ролик йому надіслав знайомий фермер, а місце на кадрі – це нібито село Поповка.

"Де перебували наші доблесні прикордонники, коли це неподобство творилося?", – написав він.

У Сумській області на держкордоні підняли прапор Росії: поліція шукає провокатора

У випуску ТСН розповіли, що прикордонники вже провели перевірку і стверджують, що порушення кордону з боку Російської Федерації не зафіксували. При цьому, вони не бачили і сам прапор, так що зараз з'ясовують, хто стоїть за провокацією. Тим часом, прокуратура вже відкрила справу за двома статтями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомим українським патріотам вдалося зламати пошту "МВС ДНР" і знайти там пояснювальну з приводу зняття і спалення російського прапора під тимчасово окупованому Донецьку.