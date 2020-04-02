У Сумах були звільнені 47 медичних працівників комунального закладу "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії". Правоохоронці встановлюють правомірність таких дій.

Як передає УНІАН, 1 квітня місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення законодавства про працю (ч. 1 ст. 172 КК України).

На одному з місцевих телеканалів показали сюжет про те, як під час карантину звільняють співробітників. Під скорочення потрапили пільгові категорії осіб, зокрема, матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію та інших.

За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Дмитра Кравцова, звільнення пов'язані з оптимізацією і людей нібито заздалегідь про це попередили.

"Із 16 звільнених лікарів – 13 пенсіонери. Трьом з них запропонована зайнятість на неповний робочий день. Також скорочено 10 середніх медпрацівників, яким були запропоновані місця на вакантні посади в цій медустанові. Але вони відмовилися. На сьогодні в пологовому будинку існує 5 таких вакантних місць і посада бухгалтера, від якої відмовився фахівець з економічною освітою. Ще під скорочення потрапили чотири санітарки і сім працівників допоміжних підрозділів", – уточнив посадовець.

У свою чергу директор КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Ольга Чирва пояснює скорочення персоналу проведенням реформування медичної галузі та вимушеним заходом, оскільки економічний аналіз показав, що сума коштів, яку планується отримувати від Національної служби здоров’я, не покриватиме всі витрати на оплату праці персоналу.

За її словами, станом на 1 квітня штатний розклад медустанови зменшився на 86,25 одиниці: станом на 1 січня було 360,5 одиниці, а на сьогодні залишилося 274,25 одиниці. За інформацією Чирви, наразі загальна кількість скорочених працівників становить 37, із них 16 лікарів, 10 медичних сестер та акушерок, 4 молодших медичних сестри та 7 інших працівників. Окрім того, 8 чоловік (1 сестра медична, 3 молодших сестри, 4 – інших) було звільнено за п. 6 ст. 36 Кодексу законів про працю України як не згодних продовжувати роботу через зміну істотних умов праці.

Також відомо, що 1 квітня скороченим працівникам пологового будинку видали на руки трудові книжки та копії відповідного наказу про звільнення з роботи. Медпрацівники вважають скорочення незаконним, стверджуючи, що профспілка відмовилась погоджувати їх звільнення.

Працівники пологового будинку мають право оскаржити своє звільнення у суді.

fastrackids.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Житомирі весь колектив інфекційного відділення міської лікарні №1 пригрозив написати заяви про звільнення. Причиною стали помилкові звинувачення в корупції з боку мера Сергія Сухомлина.

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