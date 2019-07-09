Хтось видалив усе листування: у Сумах загадково зникла дівчина

У Сумах оголосили в розшук дівчину 1998 року народження, яка зникла за загадкових обставин. Мати Яни Тюльпи переконана, що її дочку викрали.

Як стверджує пресслужба відділу комунікації поліції у Сумській області, дівчина зникла у п'ятницю, 5 липня. За словами ж матері, Яна пішла на роботу 4 липня, і відтоді її не бачили, пише "Кур'єр".

Альона Тюльпа розповіла, що у фатальний вечір двічі дзвонила доньці: спочатку все було добре, але вдруге дзвінок раптово обірвався. Нібито Яна сказала, що вже вдома, і додала, що вона сама.

У Сумах загадково зникла дівчина Кур'єр

"Аж тут раптом я почула на тому кінці дроту дзвінок іншого телефону. Судячи зі звуку, то був айфон. А вже за мить наша розмова з донечкою різко припинилася: мені здалося, що в неї вихопили з рук телефон! Принаймні, чулися якісь сутички, характерні для цього!" — наголосила матір Яни Тюльпи.

Жінка додала, що це була їхня остання розмова — потім дитина на зв'язок не виходила. Телефон був вимкнений, а з її сторінок у соцмережах почали зникати всі листування та інформація, повідомила Альона Тюльпа. За словами матері зниклої дівчини, наступного дня вона написала заяву у поліцію.

"Проаналізувавши хід подій в останні перед зникненням Яни дні, в мене є всі підстави підозрювати у цьому деяких осіб. Припускаю, що моя донька під їхнім тиском опинилася в ізольованому від суспільства приміщенні та не має можливості вийти на зв'язок із рідними або з будь-ким із людей", — розповіла жінка.

Вона зазначила, що має кілька версій, з якою метою дівчину викрали. Жінка додала, що правоохоронці перевіряють їх, з'ясовують обставини зникнення, опитують оточення зниклої Тюльпи.

Також матір розповіла, що батьки вже зверталися до екстрасенсів, проте почули невтішні речі.

У Сумах загадково зникла дівчина Відділ комунікації поліції Сумської області

У повідомленні поліції зазначено, що на вигляд розшукуваній 18-20 років, зріст близько 175 см. Вона худорлявої статури, волосся довге, світле. Була вдягнена у куртку синього кольору, сині джинси, білі мокасини. Особливі прикмети: має татуювання на правій нозі у вигляді пташки колібрі, родиму пляму під нижньою губою у вигляді шраму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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