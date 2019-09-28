У Сумах прогримів потужний вибух на заводі: багато постраждалих

У Сумах у суботу, 28 вересня, на заводі "Гуала Кложерс Україна" стався вибух виробничого обладнання, після чого розгорілася пожежа.

За попередньою інформацією, постраждали 10 осіб. Вогонь ліквідували о 11:55, інформує прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За даними рятувальників, вибух прогримів о 10:51 ранку. "Вогонь охопив виробниче обладнання цеху й утеплювач стін на площі до 50 квадратних метрів. Існувала загроза подальшого розповсюдження вогню. Об 11:17 пожежу локалізували", – відзначили в ДСНС.

Фото з місця НП dsns.gov.ua

"Внаслідок надзвичайної ситуації госпіталізовано 8 осіб, із них двоє постраждалих знаходяться в реанімації", – заявила начальниця відділу комунікації поліції Сумської області Ельвіра Біганова, пише УНІАН.

Всього на місці події НП працювали 26 рятівників та 4 одиниці техніки ДСНС.

Відзначимо, компанія "Гуала Кложерс Україна" спеціалізується на виробництві упаковки, виробів із пластмаси та металу, обробці металу і поліграфічних послугах.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на мосту Метро 18 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину та погрожував підірвати споруду.

Через кілька годин злочинця вдалося затримати правоохоронцям – у мережу потрапило повне відео спецоперації.

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