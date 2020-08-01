У Сумах підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика: люди підняли бунт

У Сумах у п'ятницю, 31 липня, місцеві жителі в районі вул. Добровільної перекрили залізничну дорогу – вони вимагали від поліції розслідувати випадок зі зґвалтуванням 6-річного хлопчика групою підлітків.

За словами людей, кривдників було семеро – їм від 12 до 14 років. Також повідомляють, що ця група підлітків знущається з пенсіонерів та займається крадіжками. Про це йдеться у публікації 0542.ua.

Сайт із посиланням на слова речника управління Патрульної поліції Олега Сологуба повідомив, що 25 липня до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування дитини.

"Але подробиці йому невідомі – справою займаються у Головному управлінні Національної поліції", – повідомили журналісти.

Суперечлива інформація від поліції

Втім, 1 серпня на сайті поліції Сумської області з'явилось повідомлення про те, що кримінальне провадження стосовно неповнолітніх було відкрито саме за наслідками розмови з обуреними учасниками протесту 31 липня.

"На місце події виїхали представники керівництва ГУНП в Сумській області та Сумського міського відділу поліції. Після проведених перемовин з активом зібрання та опитування інших учасників акції, слідчі поліції за заявами сумчан відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", в межах якого розпочали досудове розслідування. Наразі встановлені троє підлітків віком 13-14 років, і на батьків двох із них уже складені адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків", – йдеться у заяві на сайті поліції.

Поліцейські додали, що з'ясовуються особи ще двох неповнолітніх, на яких скаржаться місцеві жителі. Також встановлюються можливі інші епізоди за їхньої участі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році на Одещині 12-річного школяра згвалтував 15-річний раніше судимий старшокласник разом з трьома іншими учнями.