У Сумах чиновники "наварилися" на апаратах ШВЛ: деталі злочинної схеми

У Сумах через оборудку чиновників одна з клінічних лікарень отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних у боротьбі з COVID-19, тільки п'ять.

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Про це на офіційному сайті повідомила Служба безпеки України. Як попередньо встановило слідство, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма повинна була поставити 23 апарати ШВЛ, проте цього не сталося.

Крім того, під час перевірки правоохоронці встановили: для процедури держзакупівель чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. В результаті ціна на 20% перевищила ринкову.

У Сумах викрили оборудку з апаратами ШВЛ. Пресслужба СБУ

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів було вилучено документи з доказами протиправної діяльності. Також на відповідність сертифікату перевіряється саме медичне обладнання.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК, перевіряється причетність посадових осіб до створення злочинної схеми.

У Сумах викрили оборудку з апаратами ШВЛ. Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив: якщо стрімке зростання статистики COVID-19 в Україні продовжиться, задіяти доведеться лікарні не тільки другої, але і третьої хвилі.