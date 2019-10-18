У Сумах батьки залишили в автомобілі однорічного хлопчика та дали йому ключі, аби він погрався. Натомість малюк зачинився зсередини і провів у машині близько години.

На допомогу сім’ї прибули патрульні, а також майстер із "відмичками", проте відімкнути двері чи хоча б опустити скло не вдалося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли дитина почала плакати, батьки дозволили розбити бокове вікно автомобіля.

У Сумах однорічний малюк годину просидів у зачиненому авто. Ілюстрація

Хлопчика одразу забрала матір. Вона і розповіла, що саме в той день малюк святкував своє перше День народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на Осокорках жінка залишила свою маленьку дитину в закритій машині на сонці, а сама вирушила у справах.

Пізніше у столиці ще одна горе-мати залишила на 30-ти градусній спеці малюка в авто з закритими вікнами і пішла в цей час на ринок.

Також у Києві, на Подолі, 13 жовтня батько покинув свого дворічного сина самого на кілька годин у автомобілі Jaguar.

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