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18 жовтня • оновлено в 10:15
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У Сумах однорічний малюк годину просидів у зачиненому авто

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У Сумах батьки залишили в автомобілі однорічного хлопчика та дали йому ключі, аби він погрався. Натомість малюк зачинився зсередини і провів у машині близько години.

На допомогу сім’ї прибули патрульні, а також майстер із "відмичками", проте відімкнути двері чи хоча б опустити скло не вдалося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли дитина почала плакати, батьки дозволили розбити бокове вікно автомобіля.

У Сумах однорічний малюк годину просидів у зачиненому авто. Ілюстрація

У Сумах однорічний малюк годину просидів у зачиненому авто. Ілюстрація

Хлопчика одразу забрала матір. Вона і розповіла, що саме в той день малюк святкував своє перше День народження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна Суми
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