У Сумах невідомі в балаклавах викрали полковника ЗСУ

У ніч на четвер, 24 вересня, у Сумах невідомі викрали полковника Збройних сил України Юрія Полоуса.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю через паркан проникли на територію Сумського національного аграрного університету.

"Сторожу назвалися співробітниками СБУ, після чого зайшли до кімнати гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Полоуса, 1975 р. н." – йдеться в повідомленні.

Військового зв’язали, посадили до невстановленого автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.

Нині введено в дію поліційну операцію "Перехоплення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на початку липня викрали Сергія Ткаченка – одного з акціонерів ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Південний"", майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму.

Правоохоронці 15 липня звільнили бізнесмена й затримали підозрюваних.