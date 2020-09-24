У Сумах невідомі в балаклавах викрали полковника ЗСУ

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
24,3 т.

  • Шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю проникли на територію Сумського національного аграрного університету

  • Сторожу вони назвалися співробітниками СБУ

  • Полковника зв'язали, посадили в невстановлений автомобіль і поїхали

Зловмисники назвалися співробітниками СБУ

У ніч на четвер, 24 вересня, у Сумах невідомі викрали полковника Збройних сил України Юрія Полоуса.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, шестеро невідомих осіб у балаклавах зі зброєю через паркан проникли на територію Сумського національного аграрного університету.

"Сторожу назвалися співробітниками СБУ, після чого зайшли до кімнати гуртожитку за місцем проживання командира в/ч А-7045 ЗСУ полковника Полоуса, 1975 р. н." – йдеться в повідомленні.

Військового зв’язали, посадили до невстановленого автомобіля й поїхали в невідомому напрямку.

Нині введено в дію поліційну операцію "Перехоплення".

Полковник Юрій Полоус

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на початку липня викрали Сергія Ткаченка – одного з акціонерів ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Південний"", майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму.

Правоохоронці 15 липня звільнили бізнесмена й затримали підозрюваних.

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