У Сумах прийшли з обшуками до відомого злодія в законі: що відомо

У Сумах вранці 5 березня в квартири і будинок на Баранівці, пов'язані з відомим злодієм у законі Сергієм Лисенком (Лерою Сумським), прибула поліція.

Біля приміщень перебували десятки правоохоронців, Лисенка ж у місті поки немає, повідомляє Sumy.Today.

За словами адвоката Петра Маланчука, підставою для проведення обшуків є рішення Київського районного суду Харкова, проте воно видане з порушенням вимог законодавства і не може надавати дозвіл для проникнення в приміщення.

Sumy.Today

Sumy.Today

Відповідно до постанови суду про обшук, він проводиться в рамках кримінального провадження, яке розслідує слідче управління ГУ НП у Харківській області.

Сергій Лисенко

За даними ЗМІ, 64-річний Лера Сумський — впливовий український кримінальний авторитет, злодій у законі, можливо, найвпливовіша фігура в цьому русі.

Вікіпедія називає його "прихильником старих злодійських традицій". Він "спирається на підтримку низки московських злодіїв", а також курирує українські місця позбавлення волі, маючи в багатьох колоніях своїх "наглядачів".

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2019 року в Києві поліція затримала двох "злодіїв у законі" "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета.

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