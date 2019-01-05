У Сумах ліфт вбив немовля: стало відомо про скандальне рішення суду

У Сумах суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у справі про загибель немовляти в ліфті багатоповерхового будинку.

Директора підприємства "Міськсумиліфт" відпустили під домашній арешт до 26 лютого, а електромонтера підприємства взяли під нічний домашній арешт до 1 березня, передає UA: Суми.

В обох випадках прокурори просили суд помістити підозрюваних під варту. Їм інкримінують порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини.

Директор "Міськсумиліфт" підозрюється також у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 2 січня, в Сумах у результаті НП з ліфтом загинуло двомісячне немовля. Трагедія сталася після повернення дитини з дідусем з прогулянки. Коли вони виходили з ліфта, той несподівано обірвався.

У прокуратурі заявили, що поломка ліфта могла бути викликана неправильним ремонтом.