МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

У Сумах ліфт вбив немовля: стало відомо про скандальне рішення суду

2.8тЧитати матеріал російською

У Сумах суд відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у справі про загибель немовляти в ліфті багатоповерхового будинку.

Директора підприємства "Міськсумиліфт" відпустили під домашній арешт до 26 лютого, а електромонтера підприємства взяли під нічний домашній арешт до 1 березня, передає UA: Суми.

В обох випадках прокурори просили суд помістити підозрюваних під варту. Їм інкримінують порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель дитини.

Новини
У Сумах ліфт убив немовля: трагедія отримала продовження

Директор "Міськсумиліфт" підозрюється також у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 2 січня, в Сумах у результаті НП з ліфтом загинуло двомісячне немовля. Трагедія сталася після повернення дитини з дідусем з прогулянки. Коли вони виходили з ліфта, той несподівано обірвався.

У прокуратурі заявили, що поломка ліфта могла бути викликана неправильним ремонтом.

Місце
УкраїнаСуми
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
0
Смішно
2
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Лифт нужно посадить за решетку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Онлайн Камера
Онлайн Камера
😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги