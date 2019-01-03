У Сумах ліфт убив немовля: трагедія отримала продовження

Поліція затримала двох підозрюваних через смерть двомісячної дитини у результаті обриву ліфта в багатоповерхівці у Сумах.

Про це розповіла прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко на своїй сторінці у Facebook. Затриманим уже готуються повідомлення про підозру.

"За результатами першочергових слідчих дій, проведених співробітниками поліції і Управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури, в порядку ст. 208 КПК України затримано двох осіб, злочинні дії або бездіяльність яких призвели до загибелі немовляти", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 2 січня, в Сумах у результаті НП із ліфтом загинуло двомісячне немовля. Трагедія сталася після повернення дідуся дитини з прогулянки. Коли він виходив на 9-му поверсі з коляскою, ліфт раптово обірвався.