У Сумах чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що перебував у магазині без захисної маски, як це передбачено правилами карантину через коронавірус в Україні.

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Відповідне рішення про притягнення його до адміністративної відповідальності виніс Зарічний районний суд Сум. Про це повідомляє пресслужба Судової влади.

Зазначається, що 30 березня чоловік зайшов до магазину без респіраторної або медичної маски, чим порушив правила карантину, встановлені зокрема й рішенням виконавчого комітету міської ради.

У Сумах чоловіка оштрафували за те, що був без маски у магазині

"1 квітня 2020 людину, яка перебувала у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Суми притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на неї штраф у розмірі 17 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Водночас, окрім штрафу, чоловік зобов’язаний буде також сплатити судові витрати в сумі 420,2 гривні.

Щоправда, упродовж 10 днів сумчанин ще може оскаржити цю постанову в апеляційному суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках посилення карантину через коронавірус, в Україні не лише запровадять режим щодо обов’язкового носіння захисних масок із 6 по 24 квітня, а й обмежать перебування людей на вулиці.

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