У суді Києва готують документи на екстрадицію вагнерівців? У будівлі помітили співробітників СБУ
У Шевченківському районному суді Києва нібито вирішується питання з підготовкою документів для екстрадиції затриманих найманців ПВК Вагнера з Білорусі в Україну.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній військовослужбовець ЗСУ Роман Ковальов. За його словами, йдеться нібито про 28 бойовиків, які воювали на Донбасі.
"Усі вони – громадяни Росії. 14 із них мають ще й українські паспорти. В одному із судів міста Києва вирішується питання про направлення відповідних матеріалів білоруській стороні для подальшої їх екстрадиції. За словами слідчих, серед цих 28-ми – "дуже цікаві особи", – зазначив Ковальов.
Водночас журналіст OBOZREVATEL, який перебуває в Шевченківському районному суді Києва, дізнався, що туди прибули співробітники СБУ. Однак з усіма питаннями з приводу скандальної справи з вагнерівцями вони попросили звертатися у пресслужбу органу з офіційним запитом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Загалом у країну прибули понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Клімкін запропонував, аби Білорусь видала Україні затриманих найманців російської ПВК Вагнера. Він також переконаний, що суд над ними має бути публічним.
Тим часом у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
Після цього у Службі безпеки України заявили, що ініціюватимуть екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.