У США відновили гучний позов проти Тимошенко: в чому підозрюють

Американська компанія Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала до Федерального суду Нью-Йорка (США) уточнений позов проти колишньої прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко за підозрою в організованій злочинності.

Про це повідомляє BBC News Ukraine. У документі фігурують троє відповідачів: сама Тимошенко, її чоловік Олександр, який отримав політичний притулок у Чехії, і колишній заступник міністра фінансів Росії Андрій Вавілов, який проживає в Нью-Йорку.

Крім того, в позовній заяві згадується група осіб, яких UTICо теж кваліфікує як "агентів" Тимошенко, але не включає в число відповідачів.

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У чому суть справи

Тимошенко і її поплічників підозрюють у порушенні американського закону RICO про організовану злочинність. UTICo намагається отримати 18 млн 344 тисяч 480 доларів, які федеральний суд Массачусетса в липні 2011 року постановив стягнути на її користь з корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ). Тимошенко була її президентом і, як кажуть в позовній заяві, "за допомогою свого чоловіка Олександра Тимошенко встановила свій особистий контроль над усіма активами ЄЕСУ".

Крім того, UTICо судилася з корпорацією Bassington, Unc., яку вона називає офшорним холдингом ЄЕСУ, що належать подружжю Тимошенко, і відсудила у неї в травні 2012 року 23,08 млн доларів, але ніяких грошей поки і тут не отримала.

За словами адвокатів позивача, Олександр Тимошенко допомагав дружині "відмивати гроші з метою приховування авуарів ЄЕСУ і Bassinger і переводити відкати", а Вавілов нібито отримав від неї хабар у сумі 10 млн доларів і придбав у Нью-Йорку за 5 млн квартиру в розкішній будівлі Time Warner Tower South.

Як говориться в позовній заяві, Вавілов нібито отримав хабар за те, що в 1996-1997 рр. допоміг Тимошенко залагодити заборгованість ЄЕСУ на суму 450 млн. доларів. "Метою цієї схеми було приховати від кредиторів авуари ЄЕСУ, велика частина яких опинилася потім на офшорних рахунках", – стверджує позивач.

Андрій Вавілов versia.ru

За словами UTICo, Тимошенко активно користувалася нью-йоркськими банками, що дає Манхеттенському федеральному суду юрисдикцію в цій справі. Тимошенко також звинувачують у тому, що вона перевела з Нью-Йорку приблизно 2 млн 479 тисяч доларів на оплату 4 замовних вбивств.

Зв'язок із Лазаренком

Позивач називає Тимошенко фактичною власникцею ЄЕСУ і пише, що вона перераховувала 50% прибутків корпорації свого спільника колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку, який був засуджений у США за відмивання грошей.

Зокрема, Тимошенко, за словами позивача, перевела Лазаренку понад 101 млн доларів.

Тимошенко з чоловіком Олександром Сегодня

"Агенти" Тимошенко

У грудні 2019 року манхеттенський федеральний суддя Пол Кротті відхилив позов проти Тимошенко саме через відсутність необхідних для підозри в порушенні закону імен "агентів", через яких Тимошенко могла провертати махінації.

У січні адвокати позивача клопотали про те, щоб Кротті дозволив їм переписати позовну заяву. Суддя погодився.

Кого назвали спільниками

В уточненому позові "агентами" Юлії Тимошенко названо нью-йоркського мільярдера, уродженця Мукачева Олександра або Алекса Ровта і його друга дитинства і колишнього партнера з торгівлі азотними добривами Імре Паха.

Список "агентів" Тимошенко включає також бруклінського ріелтора українського походження Артура Чечоткіна, нареченого дочки Тимошенко Євгенії, яка за словами позивачів, стала діяти від імені матері після того, як ту посадили в серпні 2011 року в тюрму.

У переліку "агентів" – Марк Болдирєв, який нібито "керував для Тимошенко офшорним банком під назвою First Trading Bank, що використовувався для незаконних грошових переказів з України в Нью-Йорк".

Послуги в нью-йорском фінансовому секторі нібито надавав Тимошенко інший "агент" – Олександр Левченко.

Позивач зараховує до "агентів" Тимошенко громадянина України Ігоря Бойка, що проживав у Нью-Йорку. У 2006 році два нью-йоркських українці найняли Бойко керувати своєю кондитерською фабрикою в Житомирі, в яку вони вклали понад 100 млн доларів.

За словами позивача, за допомогою Тимошенко та її людей Бойко нібито незаконно привласнив контрольний пакет акцій фабрики, а натомість фінансував Тимошенко і під час передвиборної кампанії навіть наказав виготовити кондитерські вироби з її портретом.

За версією позивача, в 1995-1996 рр. Ровт і Пах нібито перевели з Нью-Йорка контролбованим Тимошенко компаніям в Лондоні і на Кіпрі в цілому майже 14 млн доларів. Натомість Лазаренко і Тимошенко нібито допомогли їм отримати доступ до портових споруд в Одесі і привласнити складовані там добрива з Тольятті на суму понад 8 млн доларів.

У позовній заяві фігурує також авторитетний бізнесмен Семен Могилевич, який перебуває в розшуку ФБР та з яким Лазаренко і Тимошенко нібито незаконно поділили газовий ринок України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральний суд Нью-Йорка відхилив позов UTICo про стягнення близько 18,3 мільйона доларів з Тимошенко в грудні 2012 року. Компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники Тимошенко чи вона особисто займалися будь-якою підприємницькоїюдіяльністю в Нью-Йорку.

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