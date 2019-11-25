У США назвали українця, який втручався у президентські вибори

Одним із тих, хто брав участь у втручанні у вибори президента США у 2016 році, є експосол України у Штатах Валерій Чалий.

Зі звинуваченням виступив американський конгресмен Лі Зелдін, передає телеканал CNN. Республіканець водночас заявив, що Росія на значно серйознішому рівні втручалася у вибори США.

"Це зовсім не те втручання, яке надавала Росія, залучаючи хакерів, брехню та інші хитрощі", – заявив Зелдін.

Він додав, що за участю Чалого поширювалася інформація про чорну бухгалтерію керівника передвиборчого штабу лідера США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Конгресмен Лі Зелдін звинуватив Чалого Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФБР підтвердила достовірність "чорної бухгалтерії" Януковича про Манафорта.

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