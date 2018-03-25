"У СРСР такого не було": кримчани масово кинулися за українськими паспортами

На форумі окупованого Севастополя (Крим) учасники обговорюють обхідні шляхи оформлення українського біометричного паспорта і нарікають на російську владу.

"Правильно люди робимо укробіометріку, а то зі вшивої куркою нікуди скоро не в'їдеш. 20 країн ЄС будуть висилати російських діпломатів.Такого і в СРСР не було", - зазначив севастополець.

На форум звернув увагу "Кримський бандерівець" в Twitter.

"Крим. Зрадники з севастопольського ватофорума масово ломляться на материкову Україну оформляти українські паспорти. Повна ідилія. Двоголовий аусвайс більше нікому не потрібен", - написав він.

"Так як обіцяні жахливі "бандерівці "так і не приїхали - то ватопітекі самі їдуть до них. За паспортами. Як це все вкладається в одній голові - я не розумію", - підтримав "Кріп в тумані".

Як повідомляв "Обозреватель", в Херсоні спіймали співробітницю "спецслужб ДНР", яка приїхала за паспортом.