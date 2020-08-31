У справі щодо загибелі Шеремета КНДІСЕ діяв у межах компетенції – експерти

Співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) не вийшли за межі компетенції та надали об’єктивний письмовий висновок у справі щодо загибелі Павла Шеремета.

Таке рішення було ухвалено у понеділок, 31 серпня, під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції України, повідомила пресслужба МВС України.

"Згідно з висновком ЦЕКК експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур. За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання.

У пресслужбі повідомили, що розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ, які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Шеремета, було ініційовано адвокатом підозрюваної Юлії Кузьменко.

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