У справі щодо загибелі Шеремета КНДІСЕ діяв у межах компетенції – експерти

Співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) не вийшли за межі компетенції та надали об’єктивний письмовий висновок у справі щодо загибелі Павла Шеремета.

Таке рішення було ухвалено у понеділок, 31 серпня, під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції України, повідомила пресслужба МВС України.

"Згідно з висновком ЦЕКК експерти КНДІСЕ не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур. За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання.

У пресслужбі повідомили, що розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ, які проводили експертизу у кримінальних провадженнях, пов’язаних зі смертю Шеремета, було ініційовано адвокатом підозрюваної Юлії Кузьменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

У справі вже відбулося багато засідань. Уже в серпні 2020 року Київський апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Згодом Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кияном.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал