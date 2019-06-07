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У справі про вбивство "Сармата" трапився скандальний поворот: усі подробиці

1.7тЧитати матеріал російською

Печерський районний суд Києва в ніч на 7 червня відпустив із-під варти Михайла Сигиду, якого підозрюють в організації вбивства ветерана АТО на Донбасі Віталія Олешко ("Сармата").

Про це повідомила журналістка Наталя Седлецька на своїй сторінці в Facebook. За її словами, суд на швидку руку провів незаплановане засідання, під час якого суддя вирішив звільнити Сигиду з-під варти і відправити його під домашній арешт.

"Журналісти ретельно стежили за кожною спробою витягнути Сигиду з-під варти, регулярно ходили на суди. Резонанс ламав цей план. На цей раз усе організували по-тихому, суд змушений був засідати посеред ночі. І Сигида повинен відправитися у Бердянськ "під домашній арешт", – написала вона.

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Віталій Олешко та Михайло Сигида

Віталій Олешко та Михайло Сигида

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
УкраїнаКиїв
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