У справі про рекордний хабар в 6 млн від Злочевського знайшли зв'язок з Нацполіцією та ОГП, – Бутусов

Фігурант кримінального провадження про рекордний хабар в 6 млн доларів від ексміністра Миколи Злочевського Олена Мазурова нібито листувалася з слідчим Нацполіціі Дмитром Бутом.

Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов, саме Бут домігся постанови про зміну підслідності справи по Чернігівській теплоелектростанції за підписом генпрокурора Ірини Венедіктової.

"У розпорядженні слідства потрапило листування абонента Мазурової з якимось Дмитром Сергійовичем Бутом. Номер і ім'я якого збіглися з ім'ям одного з керівників Головного слідчого управління Національної поліції Дмитра Бута (не буду стверджувати зараз, що це саме він, остаточні висновки може робити тільки суд)" , – зазначив він.

За словами Бутусова, детективи НАБУ провели обшуки у Бута, щоб знайти докази, що листування велося саме з ним і з його мобільних пристроїв. Однак на даний момент слідчому ніяких підозр не пред'явлено.

"Наскільки відомо нашим джерелам, слідству вдалося виявити зв'язок Мазурової (колишньої при Януковичі високопоставленої керівниці податкової служби) ще з одним олігархом – Анатолієм Шкрібляком, який володіє чотирма теплоелектростанціями – Дарницькою в Києві, Сумській, Черкаській та Чернігівській. Проти цих компаній було відкрито п'ять кримінальних справ – одне в Нацполіціі, одне в СБУ, одне в ДБР, два Офісом Генерального прокурора, головним предметом розслідування були схеми поставок вугілля з РФ і з окупованих територій і схеми фінансування через офшори", – написав Бутусов.

Постанова ОГП Скріншот

Постанова ОГП Скріншот

Журналіст додав, нібито Мазурова співпрацювала також і з начальником управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генпрокуратури Іриною Бакай в справі про передачу хабара.

"У Нацполіцію передали більшу частину чернігівського справи, однак повна передача справи з СБУ була зірвана затриманням Мазурової при передачі хабара 12 червня. А 6 серпня Генпрокуратура прийняла нову постанову і повернула справу повністю назад в СБУ", – підкреслив Бутусов.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

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