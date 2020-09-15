У справі про отримання хабара помічником "слуги" Юрченка фігурує кілька нардепів, – Ситник

У кримінальному провадженні про отримання хабара помічником "слуги народу" Олександра Юрченка фігурують й інші народні депутати.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив, що офіційно у справі поки є один підозрюваний, передає LIGA.net.

"На сьогоднішній день дійсно є одна людина, яка є підозрюваною. Але це поки тільки попередні висновки. І у справі також проходять інші підозрювані. У тому числі ті особи, які мають особливий статус, відповідно – щодо них підозри повинні підписуватися спеціально уповноваженими особами" , – пояснив глава НАБУ.

Ситник додав, що зараз триває розслідування, а детальну інформацію правоохоронці оприлюднять найближчим часом.

Також він розповів, що під час розслідування стався витік інформації до того, як були представлені офіційні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника Юрченка. Той взяв перші $ 13 тисяч (вся сума становила $ 200 тисяч), які передбачалися за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

Пізніше стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова нібито відмовляється підписувати підозру народному депутату.

Також була оприлюднена прізвище помічника нардепа – ним виявився Іван Фіщенко.